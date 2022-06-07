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Kültür

Hollandalı grup Utrecht String Quartet, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde konser verdi

Serkan Avci   | 07.06.2022
Hollandalı grup Utrecht String Quartet, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde konser verdi Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Hollandalı müzik grubu Utrecht String Quartet, 20'nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne aldı.

Kentte, 12 Aralık 2021'de hayatını kaybeden ressam, şair ve yazar Lina Nasif anısına organize edilen konser, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde gerçekleşti.

Finli Eeva Koskiren, Avustralyalı Katherina Routley, Rus Mikhail Zemtsov, Alman Sebastian Koloski'den oluşan Utrecht String Quartet, konserde klasik müziğin dünyaca ünlü eserlerini seslendirdi.

Hollandalı müzik grubu, performansıyla seyircilerden alkış aldı.

Festival, 11 Haziran'da sona erecek.

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