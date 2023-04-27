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Kültür

Güney Kore yapımı "Kuralsızlar" vizyona giriyor

Sang-yong Lee'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Güney Kore yapımı "Kuralsızlar", gerilim ve aksiyon ağırlıklı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Melik Fırat Yücel  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Güney Kore yapımı "Kuralsızlar" vizyona giriyor

İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 5 film vizyona girecek.

Kerem Ayan'ın yönettiği "Oregon"da Aslı İnandık, Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nejat İşler, Serkan Çayoglu ve Özgür Emre Yıldırımlı rol aldı.

Senaryosunu Ümit Ünal'ın kaleme aldığı filmde, yakın arkadaşlarına bir müzik kaseti teslim etmek üzere, Bodrum'dan İstanbul'a gelen Gaye ve Hakan'ın İstanbul'da yaşadıkları anlatılıyor.

Yapım, 80'li yılların toplumsal yaşamının merkezinde çeşitli insan panoramalarını yansıtırken aynı zamanda bugüne hazırlık yapan detaylara da yer veriyor.

"Büyük Macera: Hazine Peşinde"

Ahmet Toklu'nun yönettiği "Büyük Macera: Hazine Peşinde" filmi aile filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Başrollerinde Emir Ali Doğrul, Muharrem Türkseven, Güzin Usta ile Eymen Mesut Kılıç'ın oynadığı yapım, Güneşli Mahallesi'nde yaşayan dört yakın arkadaşın mahallelerine sahip çıkmak için giriştiği mücadeleyi konu ediniyor.

"Kuralsızlar"

Sang-yong Lee'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Güney Kore yapımı "Kuralsızlar", gerilim ve aksiyon ağırlıklı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Dong-seok Ma, Sukku Son ve Gwi Hwa Choi'nin rol aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Garibong bölgesi toplama operasyonu olaylarından dört yıl sonra Geumcheon Polis Merkezi'nin Büyük Suçlar Birimi'ne, Vietnam'a kaçan bir kaçağı ülkesine geri gönderme görevi verilir. Polis Ma Seok-do, zanlının teslim olmasının ardından, Kang Hae-sang adlı korkunç bir katil tarafından işlenen suçları ortaya çıkarma isteğinde bir terslik olduğunu fark eder. Ma ve birimi, iki ülkede araştırmalara başlar ve Kang'ın geride bıraktığı izleri takip eder."

"Karanlık Gece"

Gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday "Karanlık Gece"nin başrollerini Berkay Ateş, Sibel Kekilli, Cem Yiğit Üzümoğlu, Pınar Deniz ve Taner Birsel paylaştı.

Özcan Alper'in yönettiği film, toplu bir öfkenin parçası haline gelen bir adamın Anadolu'da küçük bir köyde vicdanıyla başa çıkma hikayesini işliyor.

"Elif ve Arkadaşları: Kapadokya"

Haftanın animasyon filmi "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya", Elif ve arkadaşlarının Kapadokya'ya düzenlenen okul gezisinde yaşadıkları macerayı ele alıyor.

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