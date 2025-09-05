Dolar
41.26
Euro
48.25
Altın
3,552.67
ETH/USDT
4,410.00
BTC/USDT
112,160.00
BIST 100
10,768.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada bıçakla yaralanarak hayatını kaybeden İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Kültür

Animasyon film "Mustafa Kemal" 10 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını işleyen animasyon film "Mustafa Kemal" 10 Ekim'de vizyona girecek.

Hilal Uştuk  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Animasyon film "Mustafa Kemal" 10 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

Yapımcılığını Outline Animation and Games'in üstlendiği film, TME Films dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Yavuz, Mine ve Nihat'ın uluslararası teknoloji yarışmasında geliştirdikleri "Miniya" adlı robotla Türkiye'yi temsil etmesiyle başlayan filmin konusu şöyle:

"Ancak dışarıdan bir müdahale sonucu kontrolden çıkan Miniya, kendine bir robot ordusu kurup Yavuz ve arkadaşlarının peşine düşer. Robotlardan saklanmak ve onlarla mücadele edebilmek için bir lidere ihtiyaç duyan ekip, zaman makinesiyle geçmişe giderek Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesinden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğuna tanıklık eder. Ondan aldıkları ilhamla liderlik özelliklerini geliştiren Yavuz ve arkadaşları, kendi zamanlarına dönerek robot ordusuna karşı büyük bir mücadeleye hazırlanır."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yönetmenliğini Hulusi Orkun Eser'in üstlendiği filmin senaryosu, Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül tarafından kaleme alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
MİA, "Enerji Güvenliği ve Dijital-Yeşil Dönüşüm: Akıllı ve Karbonsuz Şebekelere Geçiş" başlıklı analizini yayımladı
İstanbul'da 8 Eylül'de okullarda 10.00-15.00 saatlerinde eğitim verilecek
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un eşinden, ABD hükümetine "duyarsızlık" tepkisi
İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un Filistin mücadelesini babası sürdürüyor

Benzer haberler

Animasyon film "Mustafa Kemal" 10 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak

Animasyon film "Mustafa Kemal" 10 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak

Yapımcı Eşsiz, "Gönül Dağı'nı ve dizinin 6. sezonunu AA muhabirine anlattı

"Güneşin Karanlığında Kosova" filmi seyirciyle buluşacak

TRT 2, eylülde her akşam farklı filmi izleyiciyle buluşturacak

TRT 2, eylülde her akşam farklı filmi izleyiciyle buluşturacak
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Yeşilçam'da "yıldızları parlatan" yönetmen: Osman Fahir Seden

Yeşilçam'da "yıldızları parlatan" yönetmen: Osman Fahir Seden
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet