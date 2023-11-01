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Kültür

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ve BTA, "Yakınlık" adlı resim sergisi düzenledi

Bulgaristan'da 1 Kasım'da resmi bayram olarak kutlanan Aydınlar Günü vesilesiyle Ankara'da ortak resim sergisi açıldı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ve BTA, "Yakınlık" adlı resim sergisi düzenledi Fotoğraf: Sümeyye Dilara Dinçer - AA

Ankara

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) Ankara'daki Basın Kulübü ve Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen "Yakınlık" adlı resim sergisine, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, BTA Genel Müdürü Kiril Valchev, ressam İvan Miluşev ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Tcholakov, burada yaptığı konuşmada, "BTA Ankara'nın yeni açılan Basın Kulübünün ilk büyük kültürel etkinliğinde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum." ifadesini kullandı.

Sembolik bir ismi olan serginin sembolik bir tarihte düzenlendiğine işaret eden Tcholakov, "Bugün büyük Bulgar bayramı, halk aydınları günü. Bu eşsiz bayramın kendine özgü ruhu vardır." diye konuştu.

Tcholakov, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayarak davetlilere katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

BTA Genel Müdürü Valchev, Basın Kulübünün Türk-Bulgar halkının yakınlaşmasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek Mustafa Kemal Atatürk'ün "komşularımızla ve tüm ülkelerle iyi geçinmek Türk siyasetinin temelidir." ifadesine atıfta bulundu.

Valchev, "Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ile burada sunduğumuz eserlerde hayattaki yakınlıktan daha fazlasını görüyoruz." dedi.

Eserlerin sahibi İvan Miluşev de bugünün her zaman kendisi için önemli olduğunu belirterek eserlerinin burada sergilenmesinin büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

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