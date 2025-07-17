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Emine Erdoğan Anadolu Selçukluları Sergisi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasını ortaya koyan "Anadolu Selçukluları Sergisi"ni ziyaret etti.

Sefa Bilgitekin  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Emine Erdoğan Anadolu Selçukluları Sergisi'ni ziyaret etti Fotoğraf: TCCB

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen ve 300'ün üzerinde eseri barındıran Anadolu Selçukluları Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'dan eserler hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan, Anadolu Selçuklu mirasının "egemenlik", "güç ve hakimiyet", "eğitim hayatı", "tasavvuf", "ticari hayat", "çinicilik", "takılar" ve "mimari sanat" olmak üzere 8 başlık altında sergilendiği eserleri inceledi.

Döneminin özgün estetik ve teknik özelliklerinin yansıtıldığı sergiyi çok beğendiğini kaydeden Emine Erdoğan'a, bazı milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.

"Sergi, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bir irfan yolculuğu"

Anadolu Selçukluları Sergisi'ni ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu'nun kalbinde bir medeniyetin izlerini sürmek… Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde yer alan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ni ziyaret ettim. Sergi, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bir irfan yolculuğu. Sanattan mimariye, eğitimden ticarete, Anadolu Selçuklu'nun siyasi, sosyal ve kültürel mirasını en nadide eserlerle gözler önüne seriyor. O döneme ait 300'ün üzerinde birbirinden özel esere ev sahipliği yapan sergide emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Sergi

Anadolu Selçukluları Sergisi, ziyaretçilere devletin siyasi, sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini bütüncül olarak görme imkanı sunuyor. Sergideki eserler, döneminin özgün estetik ve teknik özelliklerini yansıtarak, Anadolu Selçuklu mirasını yakından tanımak isteyenlere kapsamlı bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

Sergide, Anadolu Selçuklu mirası 8 bölüm altında inceleniyor. "Egemenlik Sembolleri" bölümünde, devlet kimliğini ve inanç sistemini yansıtan karakteristik sembolleri ele alınıyor. "Güç ve Hakimiyet" bölümünde, askeri ve siyasi yapılanmanın tarihsel izleri sunuluyor. "Eğitim Hayatı" bölümünde, medreselerde yürütülen ilim faaliyetleriyle dönemin entelektüel zenginliği anlatılıyor. "Tasavvuf" bölümü ise Mevlana ve Şems-i Tebrizi gibi önemli isimlere ait eşyaların sergilendiği alan olarak öne çıkıyor.

"Ticari Hayat" bölümünde, Selçuklu döneminde kullanılan ticaret eşyaları sergileniyor. "Çinicilik" bölümünde, parlak renkleri ve sanatsal tasarımlarıyla dikkati çeken çini örnekleri yer alıyor. "Takılar" başlığı, dönemin kişisel süs eşyalarını tanıtıyor. "Mimari Sanat" ise anıtsal yapıların ve ince işçiliğin Selçuklu mimarisindeki örneklerini gözler önüne sererek sergiyi bütüncül bir yaklaşımla tamamlıyor.

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