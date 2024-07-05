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Emine Erdoğan'dan Kazakistan ziyareti paylaşımı

Emine Erdoğan, önceki ziyaretlerinde olduğu gibi bu kez de samimiyet ve sevgiyle karşılandıkları Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini diledi.

İrem Demir  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Emine Erdoğan'dan Kazakistan ziyareti paylaşımı

İstanbul

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Önceki yıllarda olduğu gibi bu ziyaretimizde de dost ve kardeş Kazakistan’ın samimiyeti ve sevgisiyle karşılandık. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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