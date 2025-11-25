Dolar
Kültür

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul, bu hafta sergilerden konserlere, tiyatro oyunlarından festivallere birçok etkinliğe sahne olacak.

Ömer Mirza Şeker  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları 26-29 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Bir Ziyaret", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Bir Halk Düşmanı", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Kahvaltıya Kalsana", Ümraniye Sahnesi'nde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Çingene Boksör", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi" oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün "Don Quixote" (Don Kişot), 28 ve 30 Kasım'da "Gergedanlar" oyunu, yarın ve 27 Kasım'da "La Boheme" opera gösterisi izleyiciye sunulacak.

Zorlu PSM'de bugün "Alevli Günler" ve "Kadın Dans Tiyatrosu", yarın "Toz", 28 Kasım'da "İnsanlar Mekanlar Nesneler", 30 Kasım'da ise "Ezop Masalları" ve "İyi Değilim ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim" oyunları sahnelenecek.

"Öteki" oyunu ise 27 Kasım'da Maximum Uniq Hall'de izlenebilecek.

Konserler

Paribu Art'ta bugün Raquel Kurpershoek Jaldon, yarın Les Amazones D'afrique, 27 Kasım'da "Yaylı Dörtlüsü ile Ülkü Aybala-Jeff Buckley Şarkıları" ve "Tassin-Hermia-Joris", 28 Kasım'da da "Bab L'bluz" ve "Afar" konserleri gerçekleşecek.

Serdar Ortaç Jolly Joker Arena Ataşehir'de, Yaşar Jolly Joker Atakent Tema'da, Oğuzhan Koç JJ Kıyı İstanbul'da 28 Kasım'da, Hande Yener Jolly Joker Vadistanbul'da 29 Kasım'da sahne alacak.

AKM'de bugün "Yarım Asra Vefa", yarın "TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası" konseri, 27 Kasım'da "Sema Nedir Bilir misin? Sema Mukabelesi Deneyimi", 28 Kasım'da "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri" ve 30 Kasım'da "Begül Erhan Gitar Resitali" gerçekleştirilecek.

Rafet El Roman, 28 Kasım'da Hilton İstanbul Kozyatağı'nda konser verecek.

IF Performance Hall'de 29 Kasım'da Hollandalı metal grubu Blackbriar müzikseverlerle buluşacak.

Cengiz Kurtoğlu, 29 Kasım'da Nossa Costa'da izleyiciyle bir araya gelecek.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde 29 Kasım'da Emel Sayın, 30 Kasım'da Selda Bağcan konser verecek.

Sergiler

Karikatür sanatçısı Abdülbaki Kömür'ün Hazreti Muhammed'in hadislerinden ilham alarak hazırladığı eserlere yer verilen "Tesbihat" sergisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Oğuz Atay'ın Beyoğlu'nda kaleme aldığı "Tutunamayanlar" eserinden ilhamla hazırlanan "Gölgeler ki Güneşe Bağlı" karma resim sergisi, 21 Aralık'a kadar 15 sanatçının eserlerini görme fırsatı sunuyor.

İranlı sanatçı Seyed Davoud'un yeni eserlerinden oluşan "Kain'at" sergisi, Ortaköy'deki Hüsrev Kethüda Hamamı'nda görülebilecek.

Geleneksel Türk ebru sanatını yorumlayan sanatçı Gülten Akagündüz'ün "Sarayın Kuşları" sergisi, Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda 6 Aralık'a kadar açık olacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk işbirliğinde hayata geçirilen Sanatçı Destek Fonu (SaDe) programının 2024-2025 dönemi sanatçılarının yeni üretimlerinden oluşan sergi, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutarak miraslarını yaşatmayı amaçlayan "Yankılar" sergisi, 27 Kasım'a kadar AKM'de izlenebilecek.

- Cameron'un eskizleri İstanbul Sinema Müzesi'nde

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki "James Cameron Sanatı" sergisi, 28 Şubat 2026'ya kadar usta yönetmenin çocukluk eskizlerinden "Avatar" ve "Terminatör" gibi kült filmlere uzanan yaratım sürecini izleyiciyle buluşturuyor.

"Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek. Salt Beyoğlu ise 1 Mart 2026'ya kadar "90'lardan Beri Halıdayız" sergisini ağırlıyor.

Pera Müzesi'ndeki "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

TÜYEK Yazma Eserler Koleksiyonları'nda yer alan müellif nüshaları başta olmak üzere pek çok yazma eserin görülebildiği "Füsus'tan Fütuhat'a Muhyiddin İbnü'l-Arabi ve Eserleri Sergisi", 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Gaye Özen'in "Hayatiyet" adlı tezhip ve minyatür eserlerinden oluşan sergi 29 Kasım'a kadar Zeyrek Akademi'de, 10 sanatçının eserlerine yer verilen "Adlandırılamayan" sergisi 30 Kasım'a kadar Yapı Kredi bomontiada Galeri'de görülebilecek.

Ali Kazma'nın kitap, yazı ve bilginin izini süren video ve fotoğraf işlerini bir araya getiren "Aklın Manzaraları" sergisi 1 Şubat 2026'ya kadar, çağdaş Türk sanatının öncü isimlerinden Ömer Uluç'un "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi 12 Aralık'a kadar İstanbul Modern'de açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
