İBB Meclisinde, bütçe yönetimi ve yatırım önceliklerine ilişkin soru önergesi verildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB'nin 2019-2025 dönemine ilişkin bütçe yönetimi, yatırım öncelikleri ve borçlanma politikalarına ilişkin soru önergesi verildi.
İstanbul
İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Süheyla Topçu, kamu maliyesinde sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince, İBB'nin 2019-2025 dönemine ilişkin bütçe yönetimi, yatırım öncelikleri ve borçlanma politikalarının kamuoyuna açıklıkla sunulması gerektiğini söyledi.
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, yatırım önceliklerinin belirlenmesinin, borçlanmanın izlenebilirliğinin, öz kaynak artışı ve mali kaynakların verimli kullanımının yerel yönetimlerin temel yükümlülükleri arasında yer aldığını belirten Topçu, "2019 ve 2025 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplam bütçesi ne kadardır? Yıllar bazında, toplam bütçe içerisinde yatırım giderlerine ayrılan payın oranı yüzde kaçtır? 2019 ve 2025 arasında İBB'nin gerçekleştirdiği toplam borçlanma miktarı ne kadardır? Toplam borç stokunun kısa ve uzun vadede iç borç, dış borç, iştirak ve teminat borçları olarak dağılımı nasıldır?" ifadelerini kullandı.
Topçu, ihalelerle ilgili olarak da "2019 ve 2025 yılları arasında İBB tarafından gerçekleştirilen toplam ihale sayısı ve parasal büyüklüğü nedir? Bu ihalelerin kaçı pazarlık usulü (21/b ve 21/f) kapsamında yapılmıştır? 6 yılda yapılan bu ihalelerin yüzde kaçı canlı yayımlanmıştır? Canlı yayın dışı bırakılan yayınların toplam oranı nedir ve bu tercihin gerekçeleri nelerdir?" sorusunu yöneltti.
Süheyla Topçu, İBB bütçesiyle ilgili şunları kaydetti:
"İBB'nin 2019-2025 döneminde yürüttüğü bütçe politikaları doğrultusunda öz kaynaklardaki artış ya da eksilmenin yıllara göre bütçe içerisindeki oranı yüzde kaçtır? 6 yıllık dönemde, personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri, sermaye transferlerinin yıllara göre bütçe içerisindeki artış oranları ve gerçekleşmesi ne kadardır? İBB Başkanının 2019 yılında kamuoyuna ilan ettiği projelere 6 yıllık toplam bütçe içinde ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu projeler için ayrılan payın toplam bütçeye oranı yüzde kaçtır? Bu projelerin ne kadarı gerçekleşmiştir? Yukarıdaki sorularımızın Başkanlık makamı tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederiz."
Soru önergesinin Başkanlık makamına havalesi, oy birliğiyle kabul edildi.
"Dayanıklı İstanbul" programı kapsamındaki harcamalara ilişkin soru önergesi
Önerge için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Hasan Şahin, İBB tarafından 2019'dan itibaren stratejik öncelik olarak ilan edilen "Dayanıklı İstanbul" başlığı altında kentsel dönüşüm, afet ve acil durum risk yönetimi, altyapı güçlendirme, toplanma alanları ve afet parkı uygulamaları gibi pek çok kalemde yatırım ve bütçe tahsisi yapıldığını söyledi.
Şahin, "Kamuoyuna açık raporlar ve performans verileri incelendiğinde, bu bütçelerin önemli bir kısmının fiili hizmete dönüşüp dönüşmediği, ayrılan kaynakların büyük bölümünün hangi yöntemlerle kullanıldığı, ne kadarının kurum imkanlarıyla, ne kadarının dış tedarikle gerçekleştirildiği hususunda ciddi bir belirsizlik olduğu görülmektedir." dedi.
"2019–2025 döneminde 'Dayanıklı İstanbul' başlığı altında İBB ve bağlı birimler tarafından ayrılan toplam bütçe tutarı ne kadardır? Bu toplam kaynağın yıllar itibarıyla dağılımı nasıldır ve fiilen ne kadarı harcamaya dönüşmüştür?" sorularını yönelten Şahin, şöyle devam etti:
"Söz konusu dönemde bu kalemlerin toplam İBB bütçesi içerisindeki oranı nedir? 'Dayanıklı İstanbul' başlığı altında gösterilen harcamalar, diğer stratejik öncelikler arasında hangi sırada yer almaktadır? Ayrılan bütçelerden ne kadarlık kısım İBB’nin kendi personeli, makine parkı ve teknik gücüyle gerçekleştirilmiş, ne kadarlık kısmı dış hizmet alımı ve ihale yoluyla hayata geçirilmiştir? Bu başlık kapsamında 2019–2025 döneminde yapılan toplam ihale sayısı kaçtır? Bu ihalelerin toplam bedeli nedir? Kaç farklı firmaya verilmiş, bu firmaların kaçı birden fazla kez ihaleye girmiştir? 'Dayanıklı İstanbul' kapsamında yürütülen faaliyetlerin somut çıktıları nelerdir? (Tamamlanan dönüşüm alanları, afet toplanma alanları, güçlendirme yapılan yapılar vb.) Bu projeler hangi ilçelerde ve kaç adet uygulanmıştır?"
Soru önergesinin Başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
İBB'nin çevreye yönelik faaliyetlerine ilişkin soru önergesi verildi
Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Togay Çoban, İBB'nin 2019'dan itibaren "Çevreye Duyarlı İstanbul" başlığı altında yürüttüğü faaliyetlerin, kamuoyuna çevre bilinci, doğa dostu projeler ve sürdürülebilirlik temalarıyla sunulduğunu söyledi.
Geçen 6 yıllık süreçte, bu alanda yapılan harcamaların miktarı, çıktıları ve performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına dair ciddi soruların gündeme geldiğini belirten Çoban, 2020 yılında başlatılan "Deniz Kirliliği ile Mücadele", "Geri Dönüşüm Uygulamaları", "İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri" ve "Hava Kalitesi İzleme" projelerinin bir kısmının durma noktasına geldiğini, İstanbul'un çevre altyapısında iyileşme sağlanamadığı yönünde kamuoyunda eleştirilerin arttığını dile getirdi.
Çoban, "2019-2025 döneminde 'Çevreye Duyarlı İstanbul' başlığı altında ayrılan toplam bütçe ne kadardır? Bu kaynağın ne kadarı harcanmış, ne kadarı fiziki yatırıma dönüşmüştür?" sorularını yöneltti.
Togay Çoban, diğer sorularını şöyle sıraladı:
"Bu çevresel bütçe, aynı dönem içindeki toplam İBB bütçesinin yüzde kaçına tekabül etmektedir? Bu oran İBB'nin stratejik öncelikleri arasında hangi sırada yer almaktadır? İleri biyolojik arıtma tesisi yatırımları kapsamında 2019'dan bugüne kadar kaç tesis projelendirilmiş, kaçı tamamlanmış ve kaçı halen inşaat aşamasındadır? Marmara Denizi'ne yapılan atık su deşarjları bakımından 2019 yılına kıyasla bugünkü tablo nasıldır? 2023 yılında tespit edilen 53 arıtmasız deşarj noktasının hangileri için iyileştirme planı yapılmıştır? Geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları kapsamında 6 yılda kaç mahalleye entegre sistem kurulmuştur? Bu yatırımların toplam bedeli nedir ve yıllara göre geri dönüşüm oranında sağlanan artış ne kadardır? 2019-2025 döneminde çevre hizmetleri (temizlik, atık toplama, geri kazanım vb.) için dış hizmet alımı yoluyla yapılan toplam ihale sayısı ve toplam bedel nedir?"
Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
Sosyal yardım harcamalarına ilişkin soru önergesi
Önerge için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, İBB'nin 2019 seçimlerinden sonra kamuoyuna "Paylaşan İstanbul" vizyonuyla yürüttüğü sosyal yardım politikasının Halk Süt, Kent Lokantası, Sosyal Destek Kartı ile çocuk gelişim merkezi ve benzeri uygulamalarla desteklendiğini söyledi.
İBB yönetiminin 2019'dan bu yana sosyal yardımları 6 kat artırdığını iddia ettiğini belirten Yıldız, "Ancak bu artışların hangi kalemlerde, hangi yıllarda, hangi ilçelere ve hangi ihtiyaç gruplarına göre gerçekleştiği konusunda kamuoyuna açıklanmış somut ve denetlenebilir bir veri bulunmamaktadır." dedi.
Adem Yıldız, "2019-2025 döneminde 'Paylaşan İstanbul' kapsamında yapılan toplam sosyal yardım harcaması nedir?" sorusunu yönelterek, şöyle devam etti:
"Bu harcamaların yıllara göre İBB bütçesine oranı nedir? Aynı dönemde Halk Süt projesi kapsamında kaç litre süt kimlere dağıtıldı, toplam maliyeti ne oldu? Kent Lokantalarına yapılan toplam yatırım tutarı ve yıllık işletme gideri nedir? Toplamda kaç öğün yemek servis edilmiştir? Kaç yeni çocuk gelişim merkezi açılmıştır, kaç çocuk faydalandı ve toplam harcama nedir? Sosyal destek kartı, nakdi yardım, gıda kolisi, kira desteği gibi sosyal yardımlardan kaç hane yararlandı, toplam maliyeti ne kadardır? Sosyal yardım hizmetlerinin ilçelere göre dağılımı nedir, siyasi ya da demografik tercihler gözetilmiş midir? 2019-2025 döneminde sosyal yardımlar için yapılan ihalelerin kaçı doğrudan temin ya da pazarlık usulüyle yapılmıştır, kaç farklı firmaya verilmiştir? Sosyal yardımlar için ayrılan bütçe ile reklam ve tanıtım harcamaları kıyaslandığında yıllara göre hangisi daha fazladır?"
İBB'nin Üreten İstanbul çalışmalarına ilişkin soru önergesi
MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın da İBB'nin Üreten İstanbul çalışmalarına ilişkin soru önergesi verdi.
"2019-2025 yılları arasında 'Üreten İstanbul' başlığı kapsamında üretim, tarım, istihdam, girişimcilik, turizm, yaygın eğitim ve sağlıklı gıda projeleri için toplamda ne kadar bütçe ayrılmıştır? Bu harcama, İBB toplam bütçesinin yüzde kaçını oluşturmaktadır?" ifadelerini kullanan Aşkın, soru önergesinde şunları kaydetti:
"Bu harcama, İBB toplam bütçesinin yüzde kaçını oluşturmaktadır? Bu başlık altında yapılan harcamalar kapsamında kaç farklı proje yürütülmüş, bunlardan kaçı tamamlanmış, kaçı devam etmekte ya da iptal edilmiştir? Üretim ve girişimcilik başlığı altında kurulan kooperatifler, girişim destek merkezleri, üretici pazarları veya kuluçka merkezlerinin sayısı nedir? Bu merkezlere sağlanan toplam kamu kaynağı ne kadardır? 2019 sonrası İBB tarafından yürütülen tanıtım kampanyaları, festival organizasyonları ve altyapı yatırımları nelerdir? Bu alanda toplam kamu harcaması ne kadardır ve bu yatırımların kent turizmine yansıması ölçülmüş müdür? Yukarıdaki tüm başlıklar altında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının kaçı açık ihale yoluyla kaçı doğrudan temin ya da pazarlık usulüyle yapılmıştır? Toplamda kaç farklı yüklenici firmayla çalışılmıştır?"
Soru önergelerinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.