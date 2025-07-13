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Kültür

Van'da "Işık Doğudan Yükselir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor

Van'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Işık Doğudan Yükselir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

Nevzat Umut Uzel  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Van'da "Işık Doğudan Yükselir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Van

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 2025 yılındaki yedinci durağı olan kentte, Van Müzesi'nde açılan sergide, İranlı sanatçılar Esmaeil Rashvand, Omid Rabbani, Sanaz Alborzi ve Reza Hemmatirad'ın yaptığı 16 eser sergileniyor.

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Sanatçıların, İslam sanatını çağdaş tekniklerle birleştirerek yaptıkları eserleri inceleyen ziyaretçilere, çalışmalar hakkında görevlilerce bilgi veriliyor.

Giresun'dan ailesiyle gelen İsmail Artar, Van'ın güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Festival kapsamında düzenlenen sergiyi gezdiklerini belirten Artar, şunları kaydetti:

"İslam sanatı kapsamında hazırlanan eserleri inceledik, bilgi sahibi olduk. Kültür Yolu Festivallerinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kültürel bir gezi için ailece Van'a geldik. Burada düzenlenen festival sayesinde kendimizi kültürel etkinliklerin ortasında bulduk. Güzel zaman geçiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Ziyaretçilerden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Turgut Hanoymak ise Van Kültür Yolu Festivalinin kentin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.

Van'da bu tür etkinliklerin sıklıkla yapılmasını istediklerini dile getiren Hanoymak, "Herkesi festivale katılmaya davet ediyorum. Ziyaretçilere özellikle sergileri gezmelerini tavsiye ediyorum. Birbirinden güzel eserleri inceledik. Verimli zaman geçirdik." diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, 20 Temmuz'a kadar sürecek.

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