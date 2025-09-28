Dolar
Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry'nin "The Haunted Eye" sergisi sanatseverlerle buluştu

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry, dünya prömiyerini ilk kez İstanbul'da gerçekleştirdiği "The Haunted Eye" sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün, Özlem Limon  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry'nin "The Haunted Eye" sergisi sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Fatma Nur Arslan/AA

İstanbul

Sergi, "212 Photography Istanbul" tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde bulunan Tophane-i Amire Kültür Sanat ve Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Açılışa ABD'den gelen Steve McCurry, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böyle bir mekanda olmaktan dolayı çok büyük onur duyduğunu ve Tophane-i Amire Kültür Sanat ve Merkezi'nden oldukça etkilendiğini söyledi.

Meslektaşı Anne Morin'in serginin küratörlüğünü üstlendiğini ve harika bir iş çıkardığını belirten McCurry, "Arşivime ilk kez kendisi ulaştı. Bu harika işi ortaya çıkardığı için kendisine minnettarım ve teşekkür ederim." dedi.

Daha önce İstanbul'a birçok kez geldiğini dile getiren McCurry, şöyle devam etti:

"İlk kez İstanbul'a 1970 yılında genç bir öğrenci olarak geldim ve etkilenmiştim. İlk kez gerçekten evimin dışına çıkmıştım. Bu şehir, çok egzotik, çok yabancı ama çok heyecan verici bir yer. Daha sonra yıllar içinde çeşitli amaçlarla bugüne kadar birçok kez buraya geri döndüm. Çeşitli dergiler için fotoğraflar çektim. Ama her zaman İstanbul'a, Türkiye'ye gitmeyi dört gözle bekledim."

Usta sanatçı, bu defa İstanbul'a yaptığı ziyaretin sergi dolayısıyla çok daha özel olduğundan bahsederek, "Bizi ağırladığınız için Türkiye halkına çok minnettarım. Bu sergi gerçekten benim için heyecan verici." diye konuştu.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali hikayesi her geçen gün büyüyerek devam ediyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de sanatçı Steve McCurry'i ve sergisini İstanbullularla buluşturmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Türkiye Kültür Yolu Festivali hikayesi her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Bu yolculukta böyle kıymetli, değerli, büyük bir ismi ağırlamak bize onur verdi. Bakanımız da sergiyi gezdi. Şu ana kadar aldığımız geri dönüşler bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu özel seçkiyi herkesin deneyimlemesini istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

212 Photography Istanbul'un 8. edisyonuna özel projelerinden biri olan "The Haunted Eye", 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergi, sanatçının 1984'te çektiği ikonik Afgan Kızı portresinin de aralarında olduğu kariyerini şekillendiren 25 unutulmaz fotoğrafını ve daha önce hiç sergilenmemiş 160 fotoğrafı bir araya getiriyor.

