Dolar
40.38
Euro
47.05
Altın
3,353.20
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte sağanak etkili oluyor. Maltepe’den yayındayız.
logo
Kültür

"Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi Galata Kulesi'nde açılacak

İstanbul'un simge yapılarından olan, günde binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Galata Kulesi'nde "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 22 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
"Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi Galata Kulesi'nde açılacak

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda 2020'den itibaren tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'ndeki serginin açılış törenine, Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı katılacak.

Sergide, İsmail Cevheri'den Hezarfen Ahmed Çelebi'ye, Lagari Hasan Çelebi'den Vecihi Hürkuş'a, Sabiha Gökçen'den Alper Gezeravcı'ya kadar Türk havacılık tarihine yön veren isimlerin başarı hikayeleri ve görselleri yer alacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca Türk savunma sanayisinin yerli ve milli hava araçlarıyla ilgili bilgiler ve görsellerin yer aldığı ek bölüm, sergide izlenime sunulacak.

"Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, Türk havacılığının bin yılı aşan tarihine ve bugünkü başarılarına ışık tutmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
İstanbul için Afrika sıcakları uyarısı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi
Başkentte bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş tutuklandı

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu'daki otel yangınına ilişkin 3 bürokrat hakkında soruşturma izni verdi

"Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi Galata Kulesi'nde açılacak

Emine Erdoğan Anadolu Selçukluları Sergisi'ni ziyaret etti

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli 65 yıl sonra ait olduğu topraklara geliyor

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un heykeli 65 yıl sonra ait olduğu topraklara geliyor
Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı

Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu sergi açıldı
Türkiye'nin Oscar adayı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi oldu

Türkiye'nin Oscar adayı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet