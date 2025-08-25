Dolar
40.99
Euro
48.04
Altın
3,364.51
ETH/USDT
4,605.70
BTC/USDT
111,616.00
BIST 100
11,475.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde’de “İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı”nın açılış konuşmasını yapıyor.
logo
Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Ömer Mirza Şeker  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

İskandinavya'nın önde gelen uluslararası çağdaş sanat fuarlarından "Enter Sanat Fuarı" Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 28-31 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Dokuz ülkede düzenlenen, sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan "Affordable Sanat Fuarı", 28-31 Ağustos'ta Avusturalya'nın Melbourne şehrinde gerçekleşecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Farklı ülkelerden folklor ve dans gruplarının performanslarını sergilediği "Festival Days in Albania" Arnavutluk'un Dıraç şehrinde 26-30 Ağustos'ta izlenebilecek.

Genç sanatçıların gözünden dünyayı yansıtmayı hedefleyen "Through Young Eyes" fotoğraf sergisi 29 Ağustos'a kadar Lübnan'ın başkenti Beytut'ta sanatseverleri ağırlayacak.

Film festivalleri

Bu yıl 82'ncisi düzenlenen, dünyanın en eski film festivallerinden "Venedik Uluslararası Film Festivali" 27 Ağustos'ta başlayacak. İtalya'nın Venedik kentinde gerçekleşen festival, "Venedik Bienali" kapsamında izleyiciye sunulurken, gösterimler Lungomare Marconi'deki tarihi Palazzo del Cinema'da yapılacak.

"Herkes için film festivali" temasıyla hazırlanan "Oslo Pix", Norveç'in başkenti Oslo'da bugün sinemaseverlerle buluşacak. Festival 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

ABD'nin Colorado eyaletinde gerçekleştirilen "Telluride Film Festivali", 28 Ağustos'ta sinema tutkunlarını ağırlayacak. Bu yıl 52. edisyonu gerçekleştirilecek festival 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Konserler

Filistinli piyanist ve besteci Faraj Suleiman, caz, rock ve Arap müziği etkileşimli bestelerini 29 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Kanadalı rapçi Drake bugün Danimarka'nın Kopenhag, 29 Ağustos'ta İtalya'nın Milano şehrinde konser verecek.

Sahne adıyla Ed Sheeran olarak bilinen Edward Christopher, 28 ve 31 Ağustos'ta Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sahne alacak.

Güney Koreli K-pop grubu "ENHYPEN" bugün İngiltere'nin Manchester, 28 Ağustos'ta Hollanda'nın Amsterdam, 30 Ağustos'ta ise Belçika'nın Brüksel kentinde hayranlarıyla buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 29 Ağustos'ta 6 film izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliği Jay Roach'un üstlendiği, senaryosunu Tony McNamara'nın kaleme aldığı, başrollerinde Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg ve Kate McKinnon'ın yer aldığı "The Roses" ve Charlie Huston'ın senaryosunu yazdığı aynı adlı kitaptan uyarlanan "Caught Stealing" vizyona girecek.

Uta Briesewitz'in yönettiği, Matthew Nemeth'in kaleme aldığı "American Sweatshop", Miki Magasiva'nın yazıp, yönettiği Yeni Zelanda drama filmi "Tina", başrollerinde Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood ve Kevin Bacon'ın yer aldığı "The Toxic Avenger" ve Chris Stokes'un yönettiği "Run" filmi de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü
Türk tarihinin dönüm noktası: Malazgirt Zaferi
Toplu taşımada bebek arabasıyla yolculuk yapılmasına yönelik kısıtlama KDK'nin girişimiyle kaldırıldı
Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi

Benzer haberler

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Trump, Washington'ın ardından komşu eyalet Maryland'de de Ulusal Muhafız görevlendirmeyi planlıyor

İspanya tarihinin en sıcak günleri ağustos ayında yaşandı

İspanya tarihinin en sıcak günleri ağustos ayında yaşandı
Telegram'ın kurucusu Durov, 2024’te Fransız polisinin hatası nedeniyle gözaltına alındığını söyledi

Telegram'ın kurucusu Durov, 2024’te Fransız polisinin hatası nedeniyle gözaltına alındığını söyledi
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bitmesi konusunda iyimserliğini koruyor

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bitmesi konusunda iyimserliğini koruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet