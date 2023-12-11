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Kültür

Alman rock grubu Scorpions 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, çok sevilen "Love at First Sting" albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenleyecekleri turne kapsamında İstanbul'da sahne alacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Alman rock grubu Scorpions 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor

İstanbul

Konuya ilişkin Biletix'ten yapılan açıklamaya göre grup, Epifoni organizasyonuyla 23 Mayıs 2024'te Küçükçiftlik Park'ta konser verecek.

Konserin biletleri 15 Aralık saat 12.00'den itibaren Biletix'in internet sitesinde satışta olacak.

Rudolf Schenker tarafından 1965'te Almanya'da kurulan Scorpions, kariyeri boyunca 19 stüdyo, 6 konser, 13 video ve 23 derleme albüm piyasaya sürdü.

Daha önce birçok kez Türkiye'de sahne alan grup en çok "Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel" ve "Always Somewhere" şarkılarıyla tanınıyor.

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