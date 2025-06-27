53. İstanbul Müzik Festivali "Rossini Gecesi" ile sona erdi
İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) hazırladığı 53. İstanbul Müzik Festivali, "Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile Rossini Gecesi" konseriyle son buldu.
İstanbul
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) konserde, şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Slovak Filarmoni Korosu sanatseverlerle buluştu.
Konserde, Gioacchino Rossini'nin opera bestelemeyi bıraktıktan 34 yıl sonra yazdığı ve "yaşlılığımın günahlarından sonuncusu" olarak ifade ettiği, klasik müziğin başyapıtlarından "Petite Messe Solennelle (Küçük Ciddi Missa)" eseri seslendirildi.
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Programda solist olarak yer alan Soprano Claudia Pavone, Gürcü mezzosoprano Tamar Ugrekhelidze, Arjantinli Juan Francisco Gatell ve Nahuel di Pierro da Slovak Filarmoni Korosu'na eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.