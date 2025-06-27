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Kültür

"Star Wars: Empire Strikes Back in Concert" Harbiye'de sanatseverlerle buluştu

Bilim kurgu sinemasının etkileyici serilerinden Star Wars'un ikinci filmi "The Empire Strikes Back", Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluştu.

Özlem Limon, Batuhan Parin  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
"Star Wars: Empire Strikes Back in Concert" Harbiye'de sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Batuhan Parin/AA

İstanbul

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilen "Movies in Concert" etkinlikleri kapsamında, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sinema ve canlı müziği bir araya getiren etkinlikte, orkestrayı şef David Mahoney yönetti.

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Mahoney konser öncesinde, sinemaseverleri Türkçe olarak "Hepiniz hoş geldiniz." diye selamladı. Etkinliğe, sinemaseverler renkli kostümlerle katıldı.

Besteci John Williams'ın unutulmaz müzikleri, 100 kişilik orkestra tarafından canlı olarak seslendirilirken, dev beyaz perdede filmin tamamı orijinal dilinde İngilizce olarak Türkçe alt yazılı gösterildi.

Williams, "En İyi Orijinal Film Müziği" dalında Akademi Ödülü kazandığı 1977 yapımı "Star Wars: Yeni Bir Umut'tan" başlayarak Star Wars efsanesinin dokuz filminin de müziklerini yaptı, bazı filmlerin müzikleriyle de "En İyi Orijinal Film Müziği" dalında aday gösterildi.

Film müzikleri orkestrası yönetimindeki en önemli isimlerden biri olan, Klasik Brit Ödülü sahibi İngiliz orkestra şefi David Mahoney ise bugüne kadar önemli pek çok konserde orkestra şefi olarak yer aldı.

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