Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderildi

Gannuşi'nin savunma heyeti üyesi avukat Muhtar el-Cemai, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bugün Raşid el-Gannuşi'nin sağlık durumunun elvermesi üzerine yalnızca bir avukatın kendisini ziyaret etmesine ve sağlık durumunu kontrol etmesine izin verildi." dedi.

Cemai, Gannuşi'nin 11 günü aşkın süredir hastanede bulunduğunu belirterek, "Gannuşi daha önce sağlık sorunları nedeniyle iki gün cezaevinde, bir gün hastanede kalıyordu. Ancak son günlerde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine askeri hastaneye sevk edildi ve burada daha uzun süre tedavi gördü." ifadelerini kullandı.

Gannuşi'nin tedavisinin tamamlandığını kaydeden Cemai, "Bugün sağlığına kavuşmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi." diye konuştu.

Savunma heyeti, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin sağlık durumu ve bulunduğu yere ilişkin resmi bilgi verilmediğini belirterek, avukatları ile ailesinin 11 gündür kendisiyle görüşemediğini, Gannuşi’nin sağlık durumunun açıklanmasını ve ziyaret izni verilmesini talep etmişti.

Gannuşi'nin sağlık durumuna ilişkin tartışmalar

Raşid Gannuşi’nin sağlık durumu son günlerde Tunus kamuoyunda yeniden tartışma konusu olmuştu. Gannuşi’nin savunma ekibi ile Nahda Hareketi, geçen hafta yaptıkları açıklamalarda, 85 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumunun kötüleştiğini, Mornegiyye Cezaevi’ndeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Gannuşi’nin kızı Sümeyye Gannuşi dün yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumu hakkında çelişkili bilgilerin dolaşımda olduğunu, aile ve avukatların kendisiyle görüşmesine izin verilmediğini belirterek yetkililerden resmi açıklama yapılmasını istemişti.

Aile ve avukatları, Gannuşi’nin hastanedeki tedavi sürecine ilişkin yeterli bilgi verilmediğini ve sağlık dosyasına erişim taleplerinin karşılanmadığını açıklarken, Tunus İnsan Hakları Ligi de yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan tutukluların sağlık haklarının korunması çağrısında bulunmuştu.

Tunus Cezaevleri ve Islah Kurumu ise daha önce yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumlarında uluslararası insan hakları standartlarına uygun sağlık hizmeti sunulduğunu ve tutukluların haklarına saygı gösterildiğini duyurmuştu.

Nisan 2023’ten bu yana tutuklu bulunan Raşid Gannuşi hakkında, çeşitli davalarda verilen hapis cezalarıyla birlikte toplamda 20 yılı aşan mahkumiyet kararları bulunuyor.

Nahda Hareketi ve Gannuşi’nin avukatları ise davaların siyasi saiklerle açıldığını savunurken, Tunus makamları yargı süreçlerinin bağımsız şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.