MSB'den FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na özel video klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na özel video klip paylaştı.
Betül Bilsel
27 Temmuz 2026•Güncelleme: 27 Temmuz 2026
ANKARA
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı ruh, aynı Türkiye. Biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır. Vatan nöbetindeki Mehmetçiklerimizden, Milletler Ligi Şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Filenin Sultanları'na mesaj var. 2026 FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğunuz kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na özel hazırlanan özel video klip de yer aldı.