"Grammy" ödüllü sanatçı Diana Krall, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak
Caz müziğin önemli yorumcularından "Grammy" ödüllü sanatçı Diana Krall, İstanbul'da konser verecek.
İstanbul
Sanatçı, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East işbirliğinde 1 Kasım'da Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.
Billboard Caz Albümleri listesinin zirvesinde 8 albümü bulunan tek caz şarkıcısı ünvanına sahip Krall, eşsiz vokali ve usta piyanistliğiyle caz müziğine yön veren isimlerden biri olarak biliniyor.
Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan sanatçı, dünya çapında milyonlarca albüm satışıyla müzik tarihine adını yazdırdı.
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