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Sakarya ve Düzce'de denize girişler yasaklandı

Sakarya ve Düzce sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Davut Genç, Osman Nevtan Angün, Ömer Ürer  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Sakarya ve Düzce'de denize girişler yasaklandı

Sakarya

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 2 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca'daki sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

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