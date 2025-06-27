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EGM'den römork düzenlemesine ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik" kapsamında, O1 sınıfı römorkların trafiğe çıkışına dair yeni düzenlemeleri duyurdu.

Emrullah Cesur  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
EGM'den römork düzenlemesine ilişkin açıklama

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 1 Temmuz 2025'ten sonra uygunluk belgesi düzenlenen, azami yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan O1 sınıfı römorkların, noterde tescil edilip plaka alınması halinde trafiğe çıkarılabileceği kaydedildi.

Bu tarihten sonra üretilen römorkların tescil ettirilmeden kara yolunda kullanılmamasının büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, 1 Temmuz'dan önce üretilmiş römorkların ise çeken aracın plakasını takarak, 1 Ocak 2035'e kadar tescil edilmeden kullanılabileceği bildirildi.

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O1 sınıfı römork takılı araçları kullanmak için uygun sınıf ve geçerli bir sürücü belgesinin bulunması yeterli olduğu ifade edilen açıklamada, bu araçları kullanmak için ayrıca farklı bir sınıf sürücü belgesi alınmasına gerek bulunmadığı belirtildi.

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