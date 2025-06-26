Dolar
39.78
Euro
46.67
Altın
3,317.97
ETH/USDT
2,430.00
BTC/USDT
107,149.00
BIST 100
9,378.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Yedikule Hisarı'nda yaz akşamları etkinlikleri 28 Haziran'da başlayacak

Fatih Belediyesi tarafından tarihi Yedikule Hisarı'nda yaz boyunca birçok kültür sanat etkinliği düzenlenecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Yedikule Hisarı'nda yaz akşamları etkinlikleri 28 Haziran'da başlayacak

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her cumartesi saat 20.00'de hisarda açık hava sineması gösterimleri gerçekleştirilecek.

Açık hava sinemasının 28 Haziran'daki ilk gösteriminde, Filistinli gençlerin hikayesini konu alan "Gidecek Yer Yok" belgeseli izleyicilerle buluşacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca her cuma saat 20.00'de "Akustik Akşamlar" adıyla konserler düzenlenecek. Program kapsamında her hafta farklı sanatçılar ve müzik grupları sahne alacak.

Kasıma kadar devam edecek etkinlikler, halka açık ve ücretsiz olacak.

Etkinliklere katılmak isteyenler, "www.fatih.bel.tr" adresinden kayıt yaptırabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, hicri yılbaşını kutladı
İsrail-İran gerginliği nedeniyle bölgede uygulanan hava sahası kısıtlamaları İran dışında kaldırıldı
Hafta sonu yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yağış bekleniyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı kabul etti
"İstanbul Photo Awards 2025" kazananları, haber fotoğrafçılığının gücüne ve sorumluluğuna vurgu yaptı

Benzer haberler

Yedikule Hisarı'nda yaz akşamları etkinlikleri 28 Haziran'da başlayacak

Yedikule Hisarı'nda yaz akşamları etkinlikleri 28 Haziran'da başlayacak

Panoramik çekim yapan 119 yıllık fotoğraf makinesi görenleri şaşırtıyor

Kayahan vefatının 10. yılında sanatçı arkadaşları tarafından şarkılarıyla anıldı

Lübnanlı müzisyenler İbrahim Maalouf ve Hiba Tawaji İstanbul'da konser verdi

Lübnanlı müzisyenler İbrahim Maalouf ve Hiba Tawaji İstanbul'da konser verdi
"Star Wars: Empire Strikes Back in Concert" 26 Haziran'da Harbiye'de gerçekleşecek

"Star Wars: Empire Strikes Back in Concert" 26 Haziran'da Harbiye'de gerçekleşecek
CRR Konser Salonu sezonu 84 konserle tamamladı

CRR Konser Salonu sezonu 84 konserle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet