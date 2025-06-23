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Kültür

"Star Wars: Empire Strikes Back in Concert" 26 Haziran'da Harbiye'de gerçekleşecek

Bilim kurgu sinemasının etkileyici serilerinden Star Wars'un ikinci filmi "The Empire Strikes Back", 26 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Hilal Uştuk  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
"Star Wars: Empire Strikes Back in Concert" 26 Haziran'da Harbiye'de gerçekleşecek

İstanbul

Piu Entertainment tarafından "Movies in Concert" etkinlikleri kapsamında sunulan film, şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sinemaseverlerle buluşacak.

Besteci John Williams'ın unutulmaz müzikleri, 100 kişilik orkestra tarafından canlı olarak seslendirilirken, dev beyaz perdede filmin tamamı orijinal dilinde İngilizce olarak Türkçe alt yazılı gösterilecek.

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Williams, "En İyi Orijinal Film Müziği" dalında Akademi Ödülü kazandığı 1977 yapımı "Star Wars: Yeni Bir Umut'tan" başlayarak Star Wars efsanesinin dokuz filminin de müziklerini yaptı, bazı filmlerin müzikleriyle de En İyi Orijinal Film Müziği dalında aday gösterildi.

Film müzikleri orkestrası yönetimindeki en önemli isimlerden biri olan, Klasik Brit Ödülü sahibi İngiliz orkestra şefi David Mahoney ise bugüne kadar önemli pek çok konserde orkestra şefi olarak yer aldı.

Etkinliğin biletlerine biletinial.com.tr, biletix.com, passo.com.tr ve bubilet.com.tr’den ulaşılabilir.

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