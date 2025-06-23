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Kültür

"Masal Şatosu" Samsun Kültür Yolu Festivali'nde seyirciyle buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuk oyunu "Masal Şatosu" müzikalini minik seyircilerle buluşturdu.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
"Masal Şatosu" Samsun Kültür Yolu Festivali'nde seyirciyle buluştu Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da etkinlikler sürüyor.

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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini minik sanatseverlerle buluşturdu.

Şahan Gürkan ve Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı müzikali çocuklar, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izledi.

"Uyuyan Güzel" masalından esinlenilen, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan prensesi konu edinen müzikal, eserin yazarlarından Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahneye konuldu.

Eserin koreografisi Zeynep Bengier, kostümleri Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut'a ait.

On dört şarkının yer aldığı müzikale minik seyirciler ilgi gösterdi.

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