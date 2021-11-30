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Kültür

Tekirdağ'da tarihi Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Mesut Karaduman   | 30.11.2021
Tekirdağ'da tarihi Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarihi eserleri ve nükleer silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat, kavanoz içerisinde 2 kilogram kaliforniyum maddesi ve çeşitli dönemlere ait tarihi objeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.K, T.Ç, M.K. ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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