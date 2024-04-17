Dolar
32.50
Euro
34.57
Altın
2,387.06
ETH/USDT
2,969.40
BTC/USDT
61,008.00
BIST 100
9,530.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar ve futbolcu Daniel Castelo Podence, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe ile yarın oynanacak rövanş maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Tekirdağ'da kanola çiçekleri ve buğday başakları tarlaları renklendirdi

Tekirdağ'da kanolaların çiçek açması ve buğdayların da yeşermesiyle tarlalar rengarenk oldu.

Mesut Karaduman  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Tekirdağ'da kanola çiçekleri ve buğday başakları tarlaları renklendirdi Fotoğraf: Mesut Karaduman / AA

Tekirdağ

Kentte ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve kentin birçok köşesini sarıya boyayan kanola çiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Buğdayların da yeşermesi baharın güzelliklerini ortaya serdi.

Sarının en güzel tonuyla doğayı süsleyen kanola çiçekleri ve buğday başakları görenleri hayran bırakıyor.

Özellikle gün batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine fotoğraf tutkunlarının bölgeye gelmeye başlayarak renk cümbüşü yaşanan tarlalarda en güzel kareleri yakalamaya çalıştığını söyledi.

Tekirdağ'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'da kanolanın sarısı, buğdayın yeşili ve denizin mavisi renk cümbüşü sunuyor. Tekirdağ Türkiye'de doğal stüdyosu olan en iyi illerden. Mavi, yeşil ve sarı güzellikler arasında insanlar güzel anılar biriktirmek için kente geliyor. Bu güzellikler ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç, Bakanlığının görevde yükselme sınav sorularıyla ilgili iddiaları yalanladı
Yargıtay, 6 yaşındaki Umut'un ölümüne ilişkin davada yerel mahkemenin kararını onadı
Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davanın karar duruşması 16 Mayıs'ta yapılacak
Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi
"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yeni dava

Benzer haberler

Tekirdağ'da kanola çiçekleri ve buğday başakları tarlaları renklendirdi

Tekirdağ'da kanola çiçekleri ve buğday başakları tarlaları renklendirdi

Tekirdağ Uçmakdere'de bayram tatilinde yüzlerce kişi gökyüzüyle buluştu

Uçmakdere bayram tatilinde ekstrem spor tutkunlarının uğrak yeri oldu

Ganos Dağı eteklerinde ATV turlarına katılanlar tatilde doğayla iç içe vakit geçirdi

Ganos Dağı eteklerinde ATV turlarına katılanlar tatilde doğayla iç içe vakit geçirdi
Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu

Tekirdağ'a gelen tatilciler Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu
Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görüntülendi

Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görüntülendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet