Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,309.90
BTC/USDT
63,814.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Fırat Çakır  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarında yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta ortasına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
Üreme dönemindeki inci kefali için denetimler yapılıyor

Benzer haberler

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Küçükçekmece'de kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Şampiyon yüzücü Dila Gençay, yeni dereceler için kulaç atıyor

Bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek haksız kazanç sağlanmasına yönelik operasyon

Bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek haksız kazanç sağlanmasına yönelik operasyon
Hacca gitmek için Fransa'dan bisikletle yola çıkan iki kişi Tekirdağ'a geldi

Hacca gitmek için Fransa'dan bisikletle yola çıkan iki kişi Tekirdağ'a geldi
Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı

Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet