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Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Şaduman Türkay  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Gaziantep'in batısında aralıklı ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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