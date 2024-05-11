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Spor

Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaştı

Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evden 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak Tekirdağ'a ulaştı.

Mesut Karaduman  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Tekirdağ'a ulaştı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Tekirdağ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, Malkara'ya ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna, İpsala'dan devraldıkları ata toprağını, Tekirdağ Temsilcisi Yavuz Limon'a teslim etti.

Malkara'dan yola çıkan bisikletçiler il merkezine ulaştı. Grup Gençlik Merkezi önünde alkışlarla karşılandı.

Tur koordinatörü Ertan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok anlamlı bir etkinlik için pedal çevirdiklerini söyledi.

Trakya'nın tarih boyunca zaman zaman acılara tanıklık ettiğini ifade eden Yılmaz, "Balkan Savaşlarında bölgeyi terk etmek zorunda kalmışız. Mübadeleler, göçler gördük. Benim ve diğer arkadaşlarımızın büyük dedelerinin mezarları orada. Trakya'nın evlatları için bu etkinliğin özel bir önemi var." dedi.

Yılmaz, Malkara'dan teslim aldıkları toprağı, Gümüşyaka'da İstanbul'dan gelen bisikletçilere teslim edeceklerini dile getirdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün de sporcuların çok güzel bir faaliyette bulunduğunu belirterek, katılan bisikletçileri tebrik etti.

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