Spor, Dünyadan Spor

Britanyalı bisikletçi Simon Yates, 33 yaşında "emekli" oldu

Büyük Britanyalı 33 yaşındaki bisikletçi Simon Yates, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Yunus Kaymaz  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Londra

Simon Yates, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Birçokları için sürpriz olabilir ancak bu kararı hafife alarak vermedim. Uzun süredir bu konuyu düşünüyordum ve şimdi spordan uzaklaşmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Simon Yates, 2018 yılında İspanya (Vuelta a Espana), geçen yıl da İtalya (Giro d'Italia) Bisiklet Turu'nda şampiyon oldu.

İlgili konular
Benzer haberler

