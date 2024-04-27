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Şampiyon yüzücü Dila Gençay, yeni dereceler için kulaç atıyor

Türkiye Yüzme Federasyonu karmasıyla Bulgaristan'da katıldığı yarışta 2 Türkiye rekoru elde eden genç sporcu Dila Gençay, yeni dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.

Mesut Karaduman  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Şampiyon yüzücü Dila Gençay, yeni dereceler için kulaç atıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Yüzmede 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan Galatasaray Kulübü sporcusu Gençay, geçen hafta Sofya'da düzenlenen yarışta 16-17 yaş kategorisinde mücadele etti.

Gençay, takım arkadaşlarıyla birlikte 4x50 serbest bayrak yarışında 1.50.18 ve 4x50 karışık bayrak yarışında 2.01.19'luk dereceyle Türkiye rekoru elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Dila Gençay, AA muhabirine, emeklerinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Her zaman kürsüde yer almak için mücadele ettiğini aktaran Gençay, "Federasyon kadrosuyla gittiğimiz güzel bir yarış oldu. 4x50 serbest bayrak ve 4x50 karışık bayrak yarışında rekor kırdık. Yarışmadan böyle bir sonuç alacağımı beklemiyordum. Takımla beraber güzel bir yarış geçirdik. Umarım daha iyilerini de görürüz. her katıldığım yarış bana farklı bir tecrübe oluyor." dedi.

Gençay, yeni dereceler elde etmek için çalışmalarına devam ettiğini dile getirerek, kazandığı başarıların kendisini motive ettiğini belirtti.

Antrenör Mestan Şentürk de sporcusunun önemli bir başarıya imza attığını ifade ederek, yeni rekor sahibi olan sporcusunun daha da güzel dereceler kazanmaya devam edeceğini aktardı.

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