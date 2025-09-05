Dolar
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Tekirdağ'da başladı.

Mesut Karaduman  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da başladı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek yarışmaya, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılıyor.

Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçları ile kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor.

Organizasyon 7 Eylül'e kadar devam edecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, Tekirdağ'da ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yarışmaların heyecanlı geçtiğini ifade eden Hekim, "Vatandaşların da yarışmaya ilgisi çok güzel. Yarışmacılar parkuru tamamlamak için gayret sarf ediyor. Cumartesi ve pazar günü de yarışmada heyecan doruklara çıkacak. Yarın vakfımızdan, genel merkezden ziyaretçilerimizde gelecek. Herkesi bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz." dedi.

Hekim, yarışmayı ASELSAN öncülüğünde düzenledikleri ve 300 öğrencinin heyecanla mücadelelerini sürdürdüğünü dile getirdi.

T3 Vakfı Tekirdağ DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Kübra Seyhan da TEKNOFEST'in Tekirdağ'da olmasının heyecan verici olduğunu anlattı.

İzlemeye gelen öğrenciler için yarışmanın ilham verici olduğunu belirten Seyhan, "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile bizler de bakanlıklar ve vakfımızca buraya seçtiğimiz öğrencilere eğitimler veriyoruz. Onların atölyelerde TEKNOFEST'e dahil etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

