Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da gerçekleşecek

Tekirdağ'da TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması gerçekleşecek.

Mesut Karaduman  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Tekirdağ'da gerçekleşecek Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenecek yarışmaya 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılacak.

Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçları ile kıyasıya bir mücadele ortaya koyacak. Yarışlar 5 Eylül'de başlayacak.

Organizasyon 7 Eylül'e kadar devam edecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, Tekirdağ'da ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Gençlerin üretkenliğini herkese göstereceği bir etkinlik gerçekleştireceklerini ifade eden Hekim, "Daha önce bu Tarımsal Kara Aracı Yarışması olarak düzenleniyordu. Bu yarışmayı ASELSAN öncülüğünde düzenliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve öğrencilerden oluşan 28 takım mevcut. Öğrencilerimizi şu an Tekirdağ'da misafir ediyoruz." dedi.

Hekim, 7 Eylül'e kadar devam edecek yarışmaya herkesi beklediklerini dile getirdi.

Yarışmanın ilk gününde takımların provalarını yapacaklarını belirten Hekim, "5, 6, 7 Eylül'de yarışmalarımız başlayacak. Buradaki alana müthiş bir teveccüh var. Sağ olsun Tekirdağ halkımız TEKNOFEST'i çok sevdi. Katılım çok güzel inşallah yarışmalar başladığında ziyaretçi sayısının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. ASELSAN yetkilileri, TEKNOFEST yetkilileri de cumartesi günü burada olacak. 7 Eylül'de de bir ödül törenimiz olacak." diye konuştu.

