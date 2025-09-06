Dolar
logo
Yaşam

20 yıllık bağımlılığından sigara bırakma polikliniğinin desteğiyle kurtuldu

Tekirdağ'da yaşayan 45 yaşındaki Rasim Altınay, 20 yıllık bağımlılığından sigara bırakma polikliniği desteğiyle kurtuldu.

06.09.2025
20 yıllık bağımlılığından sigara bırakma polikliniğinin desteğiyle kurtuldu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde memur olarak çalışan Altınay, son dönemde nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetlerinin artması üzerine sigarayı bırakmaya karar verdi.

Kendi çabalarıyla başarılı olamayan Altınay, görev yaptığı hastanenin sigara bırakma polikliniğine başvurdu.

Burada aldığı destek sayesinde 4 aydır sigara içmeyen Altınay, AA muhabirine, 20 yıldır içtiği sigaradan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

"Aslında daha önce birkaç kez denemiştim"

Vücudunda rahatsızlık hissetmeye başlayınca sigarayı bırakmaya karar verdiğini belirten Altınay, şöyle konuştu:

"Özellikle solunum sisteminde nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetlerim arttı. Bu noktadan sonra sigarayı bırakmaya karar verdim. Aslında daha önce birkaç kez denemiştim fakat başarılı olamamıştım. Bu sefer Tekirdağ Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğinden randevu aldım. Oradaki doktorlarımız beni muayene etti ve bana özel bir plan hazırladılar. O plana sadık kalarak sigarayı bırakmayı başardım."

"Yemeklerin tadını yeniden almaya başladım"

Altınay, sigarayı bırakmanın kolay olmadığını vurgulayarak, "İlk başlarda zordu ama doktorlarımın hazırladığı plan doğrultusunda ilerleyince süreç kolaylaştı. Yaklaşık 4 aydır sigara içmiyorum. Kendimi daha enerjik hissediyorum, uykularım düzene girdi. Nefes almam düzeldi, yemeklerin tadını yeniden almaya başladım. Hayatım çok daha sağlıklı ve düzenli ilerliyor. Sigarayı bırakmak isteyenlerin öncelikle kendi içlerinde gerçekten karar vermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

