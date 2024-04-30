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DMM, "Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hükümet, döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engelliyor." iddiasını yalanladı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
DMM, "Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'den, FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hükümet, döviz çıkışını engellemek için Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin verilmesini engelliyor." iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle ileri tarihlere sarkıtılan randevularla ilgili sorunun aşılması için büyükelçiliklerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Randevuların ileri tarihlere verilmesiyle ilgili, 'başvuruların kapatıldığı' veya 'engellendiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Terör örgütlerinin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.


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