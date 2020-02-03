Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
118,975.30
Altın
1,580.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Schengen vizesine 20 avro zam geldi

Avrupa Birliği'nin vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 avro zam yapıldı.

Ata Ufuk Şeker   | 03.02.2020
Schengen vizesine 20 avro zam geldi

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 avrodan 40 avroya yükseltildi.

Vize başvuruları 6 ay öncesine kadar yapılabilecek

Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.

Schengen bölgesi; Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor. Söz konusu 26 Schengen ülkesine 60'tan fazla ülke vatandaşı vizesiz seyahat edebilirken, 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?

Benzer haberler

Schengen vizesine 20 avro zam geldi

Schengen vizesine 20 avro zam geldi

AB Komisyonu binasının önünde şüpheli çanta paniği

Brexit İngiliz gazetelerinin manşetinde: Sırada ne var

AB, Brexit'le kan kaybetti

AB, Brexit'le kan kaybetti

İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi

İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması tarihi bir uyarıdır

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması tarihi bir uyarıdır