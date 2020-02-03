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Dünya

İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis

İran'da ülke lideri Ali Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktivist için toplamda 72 yıl hapis cezası verildi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 03.02.2020
İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis

İstanbul

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, yazdıkları mektupla ülke lideri Ali Hamaney'in istifasını isteyen aktivistlerin yargılandığı davada karara varıldı.

Meşhed Devrim Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "Devrim kurucuları ve ülke liderine hakaret, kamuoyunu yanıltma, yabancı basın kuruluşlarıyla iş birliği, yasa dışı toplantı düzenleme" suçlamasıyla yargılanan aktivistler 1 ile 26 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme, Abdurresul Murtazevi hakkında 26 yıl, Muhammed Hüseyin Sepehri ve Fatma Sepehri hakkında 6'şar yıl, Haşim Recai, Muhammed Hüseyinpur ve Murtaza Kasımi hakkında 1'er yıl hapis, Haşim Hastar hakkında 16 yıl hapis 3 yıl sürgün ve 3 yıl ülkeden çıkış yasağı, Muhammed Nurizad hakkında da 15 yıl hapis, 3 yıl sürgün ve 3 yıl ülkeden çıkış yasağına hükmetti.

İranlı aktivistler, Ağustos 2019'da yazdıkları ortak bir mektupla Ali Hamaney'e istifa çağrısında bulunmuşlardı.

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