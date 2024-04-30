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THY, Orta Doğu'dan Rize-Artvin Havalimanına haftada 2 charter sefer başlatacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize-Artvin Havalimanına Orta Doğu'da belirlenen ülkelerden haftada 2 charter seferi başlatacaklarını kaydetti.

Muhittin Sandıkçı  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
THY, Orta Doğu'dan Rize-Artvin Havalimanına haftada 2 charter sefer başlatacak

Rize

Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi programda konuşan Ekşi, Rize'ye doğrudan uçuşlar için yapılabilecekleri planladıklarını anlattı.

"Orta Doğu, yurt içi satış başkanımız ve havalimanı müdürümüzle bir çalışma yaptık. Memnuniyet duyacağımız bir müjdeyi planladık ." diyen Ekşi, şunları kaydetti:

"Bütün şartlarımızı zorlayarak haftada 2 charter seferini Rize'ye ayırmaya karar verdik. Arkadaşlarımız bu konuda çalıştı ve bize teyit verdi. Orta Doğu'da belirlenen ülkelerden haftada 2 charter seferiyle süreci başlatmış olacağız. İnşallah THY'nin charter seferleri başladıktan sonra diğer havayollarının da bunu takip edeceğini, Rize charter seferlerinin artık standart bir uygulama haline geleceğini bekliyoruz. 2025 yılında gelecek talepler doğrultusunda burada daha fazla kaynak ayırma fırsatına sahip olacağız."

Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bayram Yığcı ve Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'dan gelen heyetler katıldı.

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