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DMM, "Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
DMM, "Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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