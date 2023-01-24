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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yarın "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenleyecek.

Mehmet Tosun   | 24.01.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) yapılan açıklamaya göre, başkanlıkta gerçekleştirilecek panele, akademisyenler ve medya mensupları ile yapay zeka ve algoritmalar alanında uzmanlar katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasıyla başlayacak panelde, "Dezenformasyonla Mücadelede Teknolojinin Kullanımı, Yapay Zeka ve OSINT", "Gazetecilik, Fake News ve Dezenformasyon" ve "Sosyal Medya, Algoritmalar ve Dezenformasyon" başlıkları 3 oturumda ele alınacak.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sosyal medya hesabından panele ilişkin yaptığı açıklamada  “Dezenformasyonla mücadelede teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Yapay zeka bu amaç için etkili olabilir mi? Sosyal medya algoritmaları dezenformasyonu nasıl yayıyor? İletişim Başkanlığı olarak bu soruları masaya yatırıyoruz. Meraklısını bekleriz.” İfadelerini kullandı.

Kardaş, gazeteciler ve akademisyenlerin mesleki etik, algı operasyonları, sahte haberler ve dezenformasyonu tartışacağı ikinci oturumunda moderatörlük yapacak. 

Bu oturumda gazeteciler Abdülkadir Selvi ve Ömer Faruk Gökçin, Doç.Dr.Aylin Tutgun Ünal ve Doç.Dr. Başak Gezmen panelist olarak konuşacak.

Panelin üçüncü oturumunda, dezenformasyonun yayılmasında sosyal medya ve algoritmaların rolü tartışılacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" paneli düzenlenecek
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