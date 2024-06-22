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DMM, "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
DMM, "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM, X hesabından, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmetin bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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