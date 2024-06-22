Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Çine ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydın
Alınan bilgiye göre, Halaçlar Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 30 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
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