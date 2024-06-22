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Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Enes Uzun  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın

Alınan bilgiye göre, Halaçlar Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 30 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.


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