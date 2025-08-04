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Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Burak Akay  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale

İlçeye bağlı Balıklıçeşme köyünde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 orman personeli sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanları başta olmak üzere gayret gösteren herkese müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

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