Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale
İlçeye bağlı Balıklıçeşme köyünde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz, 2 itfaiye aracı, 1 dozer ve 96 orman personeli sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanları başta olmak üzere gayret gösteren herkese müteşekkiriz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.