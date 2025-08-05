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Ayasofya'da yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kitap yakarak halının tutuşmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

İrem Demir, Fatma Nur Candan  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Ayasofya'da yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G'nin (42) tespit edilip gözaltına alındığı belirtildi.

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Açıklamada şüphelinin, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 13 Temmuz'da tutuklandığı kaydedildi.

Zanlı akıl hastanesine yatırılmayı istedi

Olaya ilişkin yapılan çalışmada, cami içerisindeki II. Mahmut Kütüphanesi önünde M.G'nin yaktığı kitabın İncil olduğu, alevleri fark eden güvenlik görevlilerinin yangını söndürdüğü anlaşıldı.

Olay yerine yakın bir yere araçla gelen ve sonrasında bu araçla bölgeden uzaklaşan şüphelinin, "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "oto hırsızlığı" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Zanlı M.G'nin hakimlik sorgusunda, "Akıl hastanesinde tedavi görmeyi talep ediyorum." dediği öğrenildi.

Şüphelinin, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçunu işlediğine ilişkin somut deliller bulunduğu ve kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin caminin içinde kitabı yakması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin tutuşturduğu kitabı bıraktığı duvarın dibinde halının alev alması ve zanlının buradan ayrılması yer alıyor.

VGM, Ayasofya'daki yangın girişiminde camide hasar oluşmadığını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden (VGM) yapılan açıklamada, eylemi gerçekleştiren kişinin, görevliler tarafından fark edilmesi üzerine, zarar yaşanmadan gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren madde bağımlısı şahsın, tutuklanmasının ardından bir sağlık kuruluşunda müşahede altına alındığı hatırlatıldı.

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