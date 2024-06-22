Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,320.69
ETH/USDT
3,486.70
BTC/USDT
64,141.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz ile oynanan maçın ardından Dortmund Arena Stadyumu’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Kasım  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Doğanşehir olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Büyükada'da bayram tatilinin bitimine bir gün kala yoğunluk yaşandı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
DMM, "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da leylek yuvasının yanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi ziyarete açıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan acil durum hastanesinin inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan acil durum hastanesinin inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

Malatya'da 600 dönümlük anız arazisi yandı, bir inek telef oldu

Malatya'da 600 dönümlük anız arazisi yandı, bir inek telef oldu
Depremlerde zarar gören 159 yıllık cami yeniden ayağa kaldırılıyor

Depremlerde zarar gören 159 yıllık cami yeniden ayağa kaldırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet