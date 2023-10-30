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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarındaki, "İsrail, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu. AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı." iddiasını yalanladı.

Mehmet Tosun, Ahmet Sertan Usul  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu" iddiasını yalanladı

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail bombardımanında ağır hasar alan iddiaya konu binanın, Türk Kızılayının inşasına destek sağladığı, Filistin Kızılayına ait insani yardım deposu olduğu belirtildi.

Uluslararası insani yardım örgütlerinde kurumlar arası yardımlaşmanın esas olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu. AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı.' iddiası doğru değildir. Türk Kızılayı, Filistin Kızılayına bina yapım aşamasında yardımda bulunmuş ve anahtar teslim edip kontrolü onlara bırakmıştır. Ne AFAD ne de Türk Kızılayının Gazze'de lojistik depo veya binası bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada ise "Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır." denildi.

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