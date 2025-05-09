Yemen'den atılan füze nedeniyle Tel Aviv'deki havalimanında uçuşlar askıya alındı
Yemen'deki Husiler tarafından atılan bir füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlara askıya alındı.
Kudüs
İsrail ordusu, Yemen'den ateşlenen bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte alarmlar çaldığını duyurdu.
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Açıklamada, füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği iddia edildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre ise Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle havalimanındaki uçuşlar geçici süreyle askıya alındı.
Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini 18 Mayıs’a uzattı
Lufthansa Grubu, 4 Mayıs’ta askıya alınan Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan uçuşların 18 Mayıs günü sonuna kadar askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.
Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.
Husiler: İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldık
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle nitelikli "askeri operasyon" düzenlediğini kaydeden Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ifade etti.
Seri, İsrail'in füze savunma sistemlerinin balistik füzeyi engelleyememesi dolayısıyla milyonlarca İsraillinin sığınaklara sığındığını ve havalimanındaki operasyonların yaklaşık bir saat boyunca durdurulduğunu aktardı.
Sözcü Seri, Tel Aviv'in Yafa bölgesinde de hayati önem taşıyan bir İsrail hedefine "Yafa" tipi insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini belirtti.
İsrail Savunma Bakanı Katz'tan Yemen’deki Husilere şiddetli saldırı tehdidi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşların durmasına neden olan füze saldırısına karşılık vereceklerini duyurdu.
Katz, "Husiler, İsrail’e İran füzeleri fırlatmaya devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi, Yemen’de ve gerekli olan her yerde güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz.” açıklamasında bulundu.
İsrail ana muhalefetinden Netanyahu'ya Yemen'e saldırıları şiddetlendirmesi çağrısı
İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Netanyahu hükümetinin Husiler karşı “korkaklığı ve oyalanmayı bırakması” gerektiğini belirtti.
Netanyahu'ya Yemen'e yönelik saldırıları genişletmesi çağrısında bulunan Lapid, "İsrail, Husi füzelerinin kitlesel bir insani felakete yol açmasını ya da ekonomiyi felç etmeye devam etmesini oturup bekleyemez." açıklamasında bulundu.
Lapid, askeri altyapı ve tesislerin yanı sıra Yemen kentlerinin elektrik hatlarının ve su kaynaklarının vurulması, hayati sistemlerine siber saldırılar düzenlenmesi ve hava ile deniz trafiğinin engellenmesi çağrısında bulundu.
Husiler 4 Mayıs'ta Ben Gurion Havalimanı'nı vurmuştu
Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.
Füzenin düştüğü noktada 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmiş, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.
Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.
İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.