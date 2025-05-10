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Meteorolojiden Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, bugün Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Zafer Fatih Beyaz  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Meteorolojiden Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucu bugün 21.00'e kadar Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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