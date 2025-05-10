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Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı Fotoğraf: Gökhan Güçüklüoğlu/AA

Sinop

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAN 950 plakalı otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

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Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 17 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı
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