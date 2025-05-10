Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Sinop
Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAN 950 plakalı otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.
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Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüsteki 17 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.