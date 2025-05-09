Dolar
38.75
Euro
43.63
Altın
3,329.09
ETH/USDT
2,329.20
BTC/USDT
103,176.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de 65 binden fazla çocuk açlık nedeniyle ölüm riski altında

İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de 65 binden fazla çocuğun açlık kaynaklı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Mehmet Nuri Uçar  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Gazze'de 65 binden fazla çocuk açlık nedeniyle ölüm riski altında

İstanbul

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in çocuklar başta olmak üzere 2,4 milyon sivili sistematik bir şekilde açlığa mahkum ettiği belirtildi.

İsrail’in 70 gündür tüm kara sınır kapılarını kapalı tuttuğu ve bu süreçte Gazze'ye girmesi gereken yaklaşık 39 bin yardım, yakıt ve ilaç taşıyan tırın geçişine izin vermediği aktarılan açıklamada, "Bölgede 40 gündür hiçbir fırın çalışamıyor, halkın temel gıdası olan ekmeğe erişimi tamamen kesilmiş durumda. Gazze’de çocukların gıda yetersizliği nedeniyle her geçen gün ölüm riski artıyor. 65 binden fazla çocuğun hayatı, açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle tehdit altında” denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu durumun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtilen açıklamada, İsrail’in sivilleri aç bırakmayı bir savaş aracı olarak kullandığını ve bunun 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi’nin 2. maddesi uyarınca soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca başta ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere İsrail’e siyasi ve askeri destek veren ülkeler de bu insanlık dramından sorumlu tutuldu.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan açıklamada, İsrail ablukasının derhal kaldırılması, yardım geçişlerinin açılması ve Gazze’ye insani yardım ulaştırılması talep edildi.

İsrail’in işlediği suçların bağımsız uluslararası heyetlerce araştırılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması istenen açıklamada, “Devam eden uluslararası sessizlik, açık bir suç ortaklığı ve İsrail’in cezasızlıkla daha büyük suçlar işlemesine zemin hazırlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 349'a yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da vapurdan düşen yolcunun balıkçı tarafından kurtarıldığı anlar kamerada
Dışişleri Bakanı Fidan: (Suikast girişimi) Ağır arsenik ve cıva verildim. Sonra ortaya çıktı, 4-5 sene oluyor
"1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu"nda ilk gün sona erdi
1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda "Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması" paneli yapıldı
Fatih'te arızalanan tramvaydan inen yolcuların raylarda yürümesi kamerada

Benzer haberler

Rümeysa Öztürk'ün ailesi, kızlarının serbest bırakılması kararından memnun

Rümeysa Öztürk'ün ailesi, kızlarının serbest bırakılması kararından memnun

Gazze'de 65 binden fazla çocuk açlık nedeniyle ölüm riski altında

Yemen'den atılan füze nedeniyle Tel Aviv'deki havalimanında uçuşlar askıya alındı

Hastalığıyla boğuşan Gazzeli kız çocuğu Rima, açlığın pençesinde yaşam mücadelesi veriyor

Hastalığıyla boğuşan Gazzeli kız çocuğu Rima, açlığın pençesinde yaşam mücadelesi veriyor
ABD Başkanı Trump'ın, Orta Doğu seyahati öncesinde Netanyahu'nun temsilcisiyle görüştüğü belirtildi

ABD Başkanı Trump'ın, Orta Doğu seyahati öncesinde Netanyahu'nun temsilcisiyle görüştüğü belirtildi
İspanya'da İberia Express'ten sonra Air Europa da İsrail uçuşlarını iptal etti

İspanya'da İberia Express'ten sonra Air Europa da İsrail uçuşlarını iptal etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet