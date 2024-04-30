Bazı illerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Edirne
Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Eskişehir
Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu.
Yoğun yağış nedeniyle Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan bazı evlerin zemin katlarını ve garajlarını su bastı.
Vatandaşlar kendi imkanları ile su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de tahliye çalışmalarına destek verdi.
Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı. Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde biriken su Karayolları ekiplerince tahliye edildi.
Trafik polisleri, sürüceleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Konya
Konya il merkezinde sağanak etkili oluyor.
Kurak geçen kış ayları ardından ilkbahar aylarında da beklenen yağışları alamayan Konya ve çevresinde, ikindi saatlerinde başlayan ani sağanak vatandaşları sevindirdi.
Etkili sağanak, kent merkezi ve çevresinde, cadde ve sokaklarda yer yer su birikintilerine neden olurken, belediye ve emniyete hayatı olumsuz etkileyen herhangi bir su baskını haberi gelmediği öğrenildi.
Merkezde başlayan sağanak hafif şiddette devam ediyor.
Son bir haftadır Konya ve ilçelerinde, çiftçiler kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıyordu.
Karabük
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İnşaat malzemeleri satan bir esnaf, akıntıya kapılan eşyalarını toplamakta güçlük çekti.
Belediye ekipleri, akıntıyla gelerek rögarları tıkayan malzemeleri temizledi.
Bir süre sonra sağanağın, yerini doluya bıraktığı ilçede, yollarda ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Kütahya
Kütahya'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
Akşam saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak, Parmakören, İnköy, Akkent, Kirazpınar ve Göveççi mahallelerinde sele neden oldu.
Selden dolayı bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı.
Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda ise hasarlar oluştu.
Su baskınları nedeniyle AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Uşak
Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.
Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı.
Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise yoldaki su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı.
Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.
Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Nevşehir
Nevşehir'de etkili olan dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.
Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde yer yer etkili olan dolu yağışı sebebiyle sel ve su taşkınları meydana geldi.
Özellikle Derinkuyu ilçesinde etkisini hissettiren dolu, Yazıhüyük beldesi ve civar köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdi, buğday ve patates tarlalarında su birikintileri oluşturdu.
Çiftçiler kendi imkanlarıyla tarım arazilerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.